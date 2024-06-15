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Группировка «Запад» за сутки нанесла поражение восьми украинским бригадам

Группировка «Запад» за сутки нанесла поражение восьми украинским бригадам

Западная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение восьми бригадам украинских войск за последние сутки, о чем 15 июня доложил старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров.

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