Группировка «Запад» за сутки нанесла поражение восьми украинским бригадам

Западная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение восьми бригадам украинских войск за последние сутки, о чем 15 июня доложил старший офицер пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров.
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