В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетней девочки

2 июля 2022 года около 16 часов 00 минут со двора частного дома по улице Ключевой в селе Новосысоевка Яковлевского района ушла в неизвестном направлении 5-летняя девочка.
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