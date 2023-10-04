МОК не допустил российских спортсменов до зимних юношеских Игр

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета, российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Играх в 2024 году в Канвондо (они пройдут в Южной Корее с 19 января по 2 февраля следующего года.
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