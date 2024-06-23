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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калеб Хоумсли перейдет в «Гран-Канарию»

Калеб Хоумсли перейдет в «Гран-Канарию»

27-летний американский форвард провел сезон-2023/24 в «Тофаше» после перехода из «Зенита». Хоумсли набирал 16,5 очка, 4,2 подбора и 3,8 передачи в среднем в чемпионате Турции.

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