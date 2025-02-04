Власти предупредили о фейках про подготовку атак на школы Алтайского края

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для сохранения правопорядка и безопасности граждан Правоохранительные органы Алтайского края предупреждают о распространении ложной информации, связанной с нападениями на школы региона.
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