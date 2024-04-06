Правительство РФ хочет изменить систему штрафов за нарушения при продаже госимущества

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым, в том числе предлагается изменить санкции за нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством торгов, продажи государственного или муниципального имущества.
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