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  • Olga
    С учётом обстоятельств, 17 лет лишения свободы - слишком мало. Молодой, отсидит, освободится и продолжит... А что мно...Приговор повару
  • Евгений МакЛауд
    ага ага утром мажет бутерброд, сразу мысль, как там народ...Путин заявил, что...
  • Vlentina Zhivova
    АбсолютноПриговор повару

В Хабаровском крае бродячие собаки напали на двух детей

В Хабаровском крае бродячие собаки напали на двух детей

Двух детей искусали бездомные собаки в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. Городской прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с администрации района компенсации причиненных нравственных и физических страданий.

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