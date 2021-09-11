В Хабаровском крае бродячие собаки напали на двух детей

Двух детей искусали бездомные собаки в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. Городской прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с администрации района компенсации причиненных нравственных и физических страданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии