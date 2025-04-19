В Алматы журналиста сбили на самокате во время съёмки репортажа

В Алматы журналиста сбили на самокате, когда она готовила сюжет на эту тему, сообщает КТК. Корреспондент канала Хадия Кожехмет снимала репортаж на краю велодорожки, когда ей в спину влетела девушка на двухколёсном транспорте.
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