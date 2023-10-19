Простая и жестокая история Сергея Шалашова должна иметь счастливый конец.

Позор и печаль, что у нас такие продажные чиновники…

НС

Наталья Середа

Как жалко униженных и оскорбленных, бессильных и безправных перед чиновниками наших мужиков,людей в целом.Страну завалили азиатами, что ж ИХ так на вьезде не проверяют?! Едут кишлаками, а милиция думает их это не коснется? ОШИБАЕТЕСЬ!