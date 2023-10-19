ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Простая и жестокая история Сергея Шалашова должна иметь счастливый конец.

Простая и жестокая история Сергея Шалашова должна иметь счастливый конец.

Простая и жестокая история Сергея Шалашова Русский солдат Сергей Шалашов Русский солдат из Казахстана В прошлом году каждый день наша страна выдавала паспорта в среднем 476 гражданам Таджикистана.

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Комментарии
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ЕП
Елена Петрова
Позор и печаль, что у нас такие продажные чиновники…
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7 час.
НС
Наталья Середа
Как жалко униженных и оскорбленных, бессильных и безправных перед чиновниками наших мужиков,людей в целом.Страну завалили азиатами, что ж ИХ так на вьезде не проверяют?! Едут кишлаками, а милиция думает их это не коснется? ОШИБАЕТЕСЬ!
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5 час.

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