Александр Зацепин, вернувшийся из Франции, заявил о нежелании уезжать из РФ

Автор музыки к фильмам Леонида Гайдая 97-летний композитор Александр Зацепин, много лет проживавший во Франции, заявил, что последние два года постоянно живет в Москве и никуда не собирается уезжать из России, хотя «Википедия» утверждает, что маэстро «живет в Швейцарии с семьей дочери».