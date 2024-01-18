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Александр Зацепин, вернувшийся из Франции, заявил о нежелании уезжать из РФ

Александр Зацепин, вернувшийся из Франции, заявил о нежелании уезжать из РФ

Автор музыки к фильмам Леонида Гайдая 97-летний композитор Александр Зацепин, много лет проживавший во Франции, заявил, что последние два года постоянно живет в Москве и никуда не собирается уезжать из России, хотя «Википедия» утверждает, что маэстро «живет в Швейцарии с семьей дочери».

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