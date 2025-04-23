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Петербургский дневник

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Эксперт Власов объяснил, как надо поступать туристам при обмане в отпуске

Эксперт Власов объяснил, как надо поступать туристам при обмане в отпуске

Специалист советует брать с собой больше наличных Если вас обманули на крупную сумму денег, стоит обратиться в посольство России, сказал радио Sputnik эксперт в области безопасности Александр Власов, комментируя очередной вид мошенничества в отношении россиян, находящихся за границей.

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