Эксперт Власов объяснил, как надо поступать туристам при обмане в отпуске

Специалист советует брать с собой больше наличных Если вас обманули на крупную сумму денег, стоит обратиться в посольство России, сказал радио Sputnik эксперт в области безопасности Александр Власов, комментируя очередной вид мошенничества в отношении россиян, находящихся за границей.
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