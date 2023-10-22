Боец UFC Чимаев попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев после победы над Камару Усманом в турнире UFC 294 в Абу-Даби обратился к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову с просьбой отправить его воевать за Палестину, сообщает РБК.