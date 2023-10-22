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Боец UFC Чимаев попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину

Боец UFC Чимаев попросил Кадырова отправить его сражаться за Палестину

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев после победы над Камару Усманом в турнире UFC 294 в Абу-Даби обратился к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову с просьбой отправить его воевать за Палестину, сообщает РБК.

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