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Царьград

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Боец ВС России заявил об отходе ВСУ из Волчанска: “Затыкают дыры”

Боец ВС России заявил об отходе ВСУ из Волчанска: “Затыкают дыры”

Украинская армия вынуждена работать с тем, что есть - никаких спрятанных в тылу резервов нет.Русский военнослужащий Александр в интервью “ФедералПресс” рассказал о сложившейся для Вооружённых сил Украины ситуации под Волчанском.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Переброс из-под Волчанска на Торецкое направлении в ДНР, чтобы “заткнуть дыры”. Однако есть чем пополнять войска с учётом 120 тыс. чел на границе с Минском. Оттуда они могут черпать, зная что там нет угрозы. Не нужно убаюкивать наше сознание так как остановка достаточно серьёзная и не зря НАТО стягивает войска к границе с &quot;У&quot; и Белоруссией. Каким будет их следующий ход это ?
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11 час.

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