Украинская армия вынуждена работать с тем, что есть - никаких спрятанных в тылу резервов нет.Русский военнослужащий Александр в интервью “ФедералПресс” рассказал о сложившейся для Вооружённых сил Украины ситуации под Волчанском.
Боец ВС России заявил об отходе ВСУ из Волчанска: “Затыкают дыры”
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГБ
Геннадий Бережнов
Переброс из-под Волчанска на Торецкое направлении в ДНР, чтобы “заткнуть дыры”. Однако есть чем пополнять войска с учётом 120 тыс. чел на границе с Минском. Оттуда они могут черпать, зная что там нет угрозы. Не нужно убаюкивать наше сознание так как остановка достаточно серьёзная и не зря НАТО стягивает войска к границе с "У" и Белоруссией. Каким будет их следующий ход это ?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии