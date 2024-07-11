Боец ВС России заявил об отходе ВСУ из Волчанска: “Затыкают дыры”

ГБ

Геннадий Бережнов

Переброс из-под Волчанска на Торецкое направлении в ДНР, чтобы “заткнуть дыры”. Однако есть чем пополнять войска с учётом 120 тыс. чел на границе с Минском. Оттуда они могут черпать, зная что там нет угрозы. Не нужно убаюкивать наше сознание так как остановка достаточно серьёзная и не зря НАТО стягивает войска к границе с "У" и Белоруссией. Каким будет их следующий ход это ?