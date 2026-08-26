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ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в ЛНР – есть погибшие

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в ЛНР – есть погибшие

ВСУ совершили прицельный обстрел пассажирского автобуса, следовавшего из Лисичанска в Стаханов. Инцидент произошёл днём на участке автомобильной дороги между Золотым и Первомайском.

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