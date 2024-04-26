Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Во всём виноват Залужный. Запад, британские олигархи и Зеленский пытаются снять с себя ответственность за подрыв "Северных потоков"

Во всём виноват Залужный. Запад, британские олигархи и Зеленский пытаются снять с себя ответственность за подрыв "Северных потоков"

Все фирмы, причастные к строительству газопровода, страховали риски в британских компаниях. Теперь Великобритания отказывается выплачивать компенсации, аргументируя диверсию "военными действиями".

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