Дркушич: российские игроки чуть слабее футболистов Словении

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич считает, что российские футболисты слабее словенских. «В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда.
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