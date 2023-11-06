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RT Russia

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Дркушич: российские игроки чуть слабее футболистов Словении

Дркушич: российские игроки чуть слабее футболистов Словении

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич считает, что российские футболисты слабее словенских. «В России много талантливых игроков, но если бы сейчас сборные Словении и России встретились, то у нас была бы более сильная команда.

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