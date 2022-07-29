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Шомуродова хотят арендовать «Торино» и «Болонья»

Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов может сменить клуб. «Торино» и «Болонья» запрашивали информацию об аренде 27-летнего узбека с опцией выкупа, сообщает журналист Николо Скира.

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