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Можно ли починить ремастер Oblivion, оценки Revenge of the Savage Planet, второй трейлер GTA VI…

Можно ли починить ремастер Oblivion, оценки Revenge of the Savage Planet, второй трейлер GTA VI…

Rockstar Games выпустила второй трейлер GTA VI и рассказала о дюжине персонажей; Digital Foundry проверила, насколько эффективны моды для Oblivion Remastered в борьбе со статтерами; разработчик-одиночка представил шутер PIGFACE; создатели Ether One и The Occupation анонсировали приключение I AM RIPPER; FromSoftware раскрыла, какой дополнительный контент войдёт в .

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