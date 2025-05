Можно ли починить ремастер Oblivion, оценки Revenge of the Savage Planet, второй трейлер GTA VI…

Rockstar Games выпустила второй трейлер GTA VI и рассказала о дюжине персонажей; Digital Foundry проверила, насколько эффективны моды для Oblivion Remastered в борьбе со статтерами; разработчик-одиночка представил шутер PIGFACE; создатели Ether One и The Occupation анонсировали приключение I AM RIPPER; FromSoftware раскрыла, какой дополнительный контент войдёт в .