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SUSANIN

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Золото и серебро завоевал спортсмен из Удмуртии на международных соревнованиях в Беларуси

Золото и серебро завоевал спортсмен из Удмуртии на международных соревнованиях в Беларуси

Беларусь. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии стал призёром Международных соревнований по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) (18+).

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