Интересная жизнь с Vera Star Фото: sputniknews.ru Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в последнее время явно чувствует себя не в своей тарелке.
"Таджики, хватит унижаться перед этими русскими!": Зачем на самом деле Рахмон звонил Путину
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(написанному, напоминает период войны между Щелоковым и Андроповым в конце правления Брежнева) ты откуда чудила, чтобы писать про эту войну? Никакой войны в Москве не было лично свидетельствую, была обычная подковёрная борьба кланов в самой верхушке партийного аппарата, комбайнёры с юга победили.🤣😂
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33 мин.
Алексей
Чтобы принимать мигрантов из Средней Азии на своей территории, российские граждане должны иметь право на ношение и применение огнестрельного оружия. Потому что эти существа веками учились только бояться безусловной силы. Вот напал на гражданина России, пулю в лоб получил - остальные будут бояться и кланяться, ибо ИХ ТАК!!! учили. Все эти события - по сути, предъявление нам с вами вызова о праве нормального проживания в своей собственной стране. ПОКА этот вызов благополучно пропущен. А поведение россиян - как у того Деларю.
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21 мин.
Анфиса Иванова
А мне вот просто интересно, как Рахмон 9 мая, в случае его приезда к нам, будет смотреть в глаза россиянам после подлого УБИЙСТВА гражданами его страны наших соотечественников и никаким образом не ПОКАЯВШЕГОСЯ ни перед родственниками погибших и пострадавших, ни перед целой страной Россией?!?! На фиг он тут нужен ! Почему спасать свои шкуры от своего же народа эти " лидеры" своих политически запущенных государств - Янукович...Медведчук... Токаев...Пашинян...Лукашенко ( хотя это несколько иной пример) ...теперь ещё и этот " член" прутся к нам в Россию ?! Как же они все - лицемеры и врали - надоели!
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4 мин.
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