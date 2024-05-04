"Таджики, хватит унижаться перед этими русскими!": Зачем на самом деле Рахмон звонил Путину

ч чвсатпкьл (написанному, напоминает период войны между Щелоковым и Андроповым в конце правления Брежнева) ты откуда чудила, чтобы писать про эту войну? Никакой войны в Москве не было лично свидетельствую, была обычная подковёрная борьба кланов в самой верхушке партийного аппарата, комбайнёры с юга победили.🤣😂

Алексей Чтобы принимать мигрантов из Средней Азии на своей территории, российские граждане должны иметь право на ношение и применение огнестрельного оружия. Потому что эти существа веками учились только бояться безусловной силы. Вот напал на гражданина России, пулю в лоб получил - остальные будут бояться и кланяться, ибо ИХ ТАК!!! учили. Все эти события - по сути, предъявление нам с вами вызова о праве нормального проживания в своей собственной стране. ПОКА этот вызов благополучно пропущен. А поведение россиян - как у того Деларю.