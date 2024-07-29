ГД обсудит ужесточение правил покупки сим-карт иностранцами и запрет на треш-стримы

Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть во втором чтении законопроекты о защите граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи, запрете на распространение фото— и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы, об ответственности за это, а также об ограничении на продажу энергетических напитков несовершеннолетним и о регулировании деятельности филиалов иностранных банков в России.
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