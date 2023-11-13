«Я полон сил и огня»: Отар Кушанашвили опроверг слухи о своем здоровье

За состоянием здоровья российского журналиста Отара Кушанашвили следит практически вся страна. Буквально несколько часов назад сам журналист выложил в телеграмм-канал видео с гневным обращением в сторону всех «сочувствующих».
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