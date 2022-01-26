Адамов в «Зените», Коляда не выступит на Олимпиаде-2022, люди из власти отговаривали фанатов «Спартака» от бойкота из-за Fan ID, Надаль в полуфинале Australian Open и другие новости утра

Доброе утро! Собрали главные новости вчерашнего дня в нашем дайджесте ☀️ 1. «Зенит» купил защитника Арсена Адамова из «Урала», опередив «Локомотив» в борьбе за 22-летнего россиянина.
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