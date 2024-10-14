Мирного жителя ранило после атаки ВСУ на российский регион

Мирный житель был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Это случилось в Белгородском районе, вражеский дрон атаковал грузовик по дороге в хутор Церковный, заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.