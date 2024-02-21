Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Николаевич
    Не верю. ТочкаОбмен Медведчука ...
  • Виктор Александров
    Уважаемый Толя Страшко (не я лишил Вас отчества)! Первому спутнику и первому человеку в космосе мы обязаны вовсе не К...Переговоров с НАТ...
  • Natalija Osminina
    Я ориентировалась на статистику. На самом деле , конечно, же гораздо больше.Успех СВО развеет...

Слушай, а релокант не нужен совсем!

Слушай, а релокант не нужен совсем!

Статейка  попалась. Ну, вот я, как человек непосредственно нанимающий в это наше ойти, уже давно говорю - больше года политэмигрантам целенаправленно затруднено трудоустройство в российские компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Тогда уж айти
Ответить
3 час.
Н
Ната
Ойти - это сарказм!
Ответить
2 час.
Наталья Изъюрова
Наконец-то, поддерживаю!!! Пусть верхнеларсисты работают по месту проживания. Не нужны нам испугавшиеся патриоты))) сами справимся)))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх