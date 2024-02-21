Статейка попалась. Ну, вот я, как человек непосредственно нанимающий в это наше ойти, уже давно говорю - больше года политэмигрантам целенаправленно затруднено трудоустройство в российские компании.
Слушай, а релокант не нужен совсем!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Тогда уж айти
Ответить
3 час.
Н
Ната
Ойти - это сарказм!
Ответить
2 час.
Наталья Изъюрова
Наконец-то, поддерживаю!!! Пусть верхнеларсисты работают по месту проживания. Не нужны нам испугавшиеся патриоты))) сами справимся)))
Ответить
1 час.
Свежие комментарии