Путин высказался о дружественных связях России с мусульманскими странами

Россия настроена на укрепление сотрудничества с мусульманскими странами во всех сферах — от торговли до туризма, говорится в послании президента РФ Владимира Путина участникам заседания группы стратегического видения «Россия - исламский мир» в Казани.
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