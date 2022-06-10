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В Госдуме оценили новые меры поддержки бизнеса, гранты регионам и способы привлечения инвестиций на Дальний Восток

В Госдуме оценили новые меры поддержки бизнеса, гранты регионам и способы привлечения инвестиций на Дальний Восток

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Председатель Комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов прокомментировал ряд решений, принятых по итогам состоявшегося заседания правительства.

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