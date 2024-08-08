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Бобровский стал лидером премии "Лучший хоккеист России"

Бобровский стал лидером премии "Лучший хоккеист России"

TASS/AP/Nathan Denette Вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский стал лучшим хоккеистом России. Издание "Спорт-Экспресс" подвело итоги уникальной премии сразу среди игроков Континентальной и Национальной хоккейных лиг.

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