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Майская прогулка проходит в Екатеринбурге по пяти маршрутам

Майская прогулка проходит в Екатеринбурге по пяти маршрутам

В Екатеринбурге проходит традиционная "Майская прогулка", которая проводится уже в 41-й раз. Участники стартовали по всем пяти маршрутам разной протяженности, начиная с площади перед главным корпусом Уральского федерального университета.

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