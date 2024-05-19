Майская прогулка проходит в Екатеринбурге по пяти маршрутам

В Екатеринбурге проходит традиционная "Майская прогулка", которая проводится уже в 41-й раз. Участники стартовали по всем пяти маршрутам разной протяженности, начиная с площади перед главным корпусом Уральского федерального университета.
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