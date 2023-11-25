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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Из произвольной программы Валиевой убрали слайд. На этапе Гран-при в Казани судьи поставили на нем падение

На этапе Гран-при в Казани судьи поставили на этом элементе падение. – Мне показалось, что ты в эту тренировку втягивалась постепенно: сначала не все получалось, а к концу и четверной получился шикарный.

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