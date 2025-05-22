Пять причин посетить Книжный салон на Дворцовой

Рассказываем, почему стоит побывать на Дворцовой. Посетить лекторий и послушать экспертов Особое внимание на Книжном салоне – 2025 будет уделено роли искусственного интеллекта в современной книжной индустрии.
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