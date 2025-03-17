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Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающих шортах

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала фигуру в облегающих шортах

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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