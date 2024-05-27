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The Economist: дефицит взрывчатки мешает ЕС производить снаряды для Украины

The Economist: дефицит взрывчатки мешает ЕС производить снаряды для Украины

Global look press/dpa/Philipp Schulze У стран Евросоюза обнаружилась нехватка взрывчатых веществ, из-за чего они оказались неспособны производить большое количество боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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