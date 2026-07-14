Как криогенное топливо превращает нагрев корпуса из врага в союзника гиперзвукового полета

Когда я впервые углубилась в детали нового патента, полученного компанией «Туполев», меня поразила не столько сама концепция очередного быстрого самолета, сколько изящество инженерной мысли, стоящей за решением, казалось бы, тупиковой проблемы.
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