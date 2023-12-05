ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 05.12.2023

ЗА "БАХМУТСКУЮ МЯСОРУБКУ" - В ТЮРЬМУ: БЮРОКРАТИЯ ГОТОВА УНИЧТОЖИТЬ СУДЬБУ РУССКОГО ГЕРОЯ Русский уроженец Узбекистана, который в течение года в горячих точках СВО воевал против украинских боевиков, теперь может на долгие годы оказаться в тюрьме.
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