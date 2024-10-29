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Reuters: Пи Дидди обвинили в сексуальном насилии над мальчиком в 2005 году

Reuters: Пи Дидди обвинили в сексуальном насилии над мальчиком в 2005 году

Global Look Press/Dan Herrick/ZUMAPRESS.com Скандально известного рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) обвинили в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком в 2005 году, сообщили в информационном агентстве Reuters со ссылкой на новый иск.

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