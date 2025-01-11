В астраханском порту Оля ввели в эксплуатацию два обновленных причала

Пропускная способность объекта увеличится до 100 судозаходов в год. Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители Минтранс России, ФГКУ «Росгранстрой» и государственных контрольных органов, проверив реконструируемую территорию в морском порту Оля (Астраханская область) на участке ООО «ПЛК «Каспий», разрешила ввод в эксплуатацию два обновленных причала в рамках первого этапа проекта строительства контейнерного терминала.