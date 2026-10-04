Геополитика и погода: продукты питания могут вновь взлететь в цене

Риски глобального дефицита продуктов питания остаются на фоне совмещения целой группы факторов – климатических катаклизмов, торговых войн и геополитических военных рисков, пишет сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН.
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