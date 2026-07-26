Блогера Илью Ремесло направили на обследование в институт Сербского

Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, находится на обследовании в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.
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