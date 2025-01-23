Двое жителей Поморья перевели мошенникам более 5,4 миллионов рублей

В Плесецком и Коношском районах жертвами аферистов стали 61-летняя пенсионерка и 41-летний мужчинаОба, желая улучшить своё материальное положение, попались на уловки мошенников и перевели крупные суммы денег.
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