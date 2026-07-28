Гаубицы "Мста-С" уничтожили укрепления и узел связи ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на краснолиманском направлении уничтожили пункты временной дислокации, пункты управления дронами, узел связи и личный состав подразделений ВСУ.
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