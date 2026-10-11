Первый снег в Москве ожидается позже средних многолетних сроков

В Москве первый снег и формирование временного снежного покрова с высокой долей вероятности будут отмечены позже средних многолетних сроков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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