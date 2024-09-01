На «Территории смыслов» прояснили смысл миграционной политики

ВМ Виктор Максименко Это говорит только об одном Единая Россия это партия олигархов и чинуш которые использует народ в своих коррупционных целях. Это ещё раз Димон при всей Своей риторики далёк от народа. Надо думать при голосовании за кого голосовать. А Владимир Васильев это человек флюгер откуда ветер дует туда и поворачивается.

карла карлова Ну если честно, я, например, не против, чтобы миллионы узбеков, таджиков, киргизов и казахов отправились наводить свои кишлачные порядки в Англию или любую другую страну Запада...полностью поддерживаю,пусть едут ,улетают хоть в космическое пространство,но только не в Россию.Этого Абдуалиевича гнать из всех властных структур всеми доступными и недоступными срествами.Он сам может валить из России в ту же Среднюю Азию,пожалуй,там его место.