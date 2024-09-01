Есть в России такой проект — всероссийский форум «Территория смыслов». Проводится он ежегодно в Подмосковье и рассчитан, прежде всего, на молодёжь.
На «Территории смыслов» прояснили смысл миграционной политики
Комментарии
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ВМ
Виктор Максименко
Это говорит только об одном Единая Россия это партия олигархов и чинуш которые использует народ в своих коррупционных целях. Это ещё раз Димон при всей Своей риторики далёк от народа. Надо думать при голосовании за кого голосовать. А Владимир Васильев это человек флюгер откуда ветер дует туда и поворачивается.
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14 час.
карла карлова
Ну если честно, я, например, не против, чтобы миллионы узбеков, таджиков, киргизов и казахов отправились наводить свои кишлачные порядки в Англию или любую другую страну Запада...полностью поддерживаю,пусть едут ,улетают хоть в космическое пространство,но только не в Россию.Этого Абдуалиевича гнать из всех властных структур всеми доступными и недоступными срествами.Он сам может валить из России в ту же Среднюю Азию,пожалуй,там его место.
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11 час.
В
Виктор
Если кто не знал - начальника зовут Владимир АБДУАЛИЕВИЧ Васильев, надо ли удивляться его речам в защиту мигрантов. Кто выбирал этого в ГД?
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2 час.
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