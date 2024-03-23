Великое повечерие с чтением первой части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Никольском кафедральном с...

18 марта 2024 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил Великое повечерие с чтением первой части Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Никольском кафедральном соборе г.