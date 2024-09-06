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Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию

Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию

«Второго фронта» против России не будет, Баку делает резкий разворот в сторону Москвы и Тегерана После того, как помощник Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Азербайджан решил исключить вопрос прокладки так называемого Зангезурского коридора из договора с Арменией «с целью добиться прорыва в переговорах по заключению с ней мира», стало ясно, что реализация проекта «Срединного коридора» в варианте Китай-Казахстан-Азербайджан-Армения-Турция откладывается на неопределенное время.

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Комментарии
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Катерина
Отвечу без  лишних  слов.  Уж я-то, точно,  не жду... в  отличии  от   сторонников  мятежей - лихановых.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же призывами и &quot;агитками&quot; можно одурачить любого, кто может голосовать или &quot;воевать за революцию&quot;. Не нравился &quot;застой&quot; - получите &quot;перестройку&quot; и контрреволюционный переворот с прихватизацией. Но в бывшей РСФСР что-то поняли в 90-х, а в других республиках когда начнут понимать? Есть желание - идите и агитируйте &quot;за своих&quot; кандидатов, а разочаровываться - это самое простое.
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2 час.
М
Мария
О 90-х мы поняли не сразу. Но поняли. А когда поняли, было уже поздно. Спасибо хоть, что хотя бы частично, Путину удалось вернуть приватизированное государству. Газпром и пр. ....Упаси нас Бог от Майданов теперь. Спасибо кастрюлям, что показали нам итоги Майданов. Это прививка от них.
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49 мин.

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