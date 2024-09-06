«Второго фронта» против России не будет, Баку делает резкий разворот в сторону Москвы и Тегерана После того, как помощник Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Азербайджан решил исключить вопрос прокладки так называемого Зангезурского коридора из договора с Арменией «с целью добиться прорыва в переговорах по заключению с ней мира», стало ясно, что реализация проекта «Срединного коридора» в варианте Китай-Казахстан-Азербайджан-Армения-Турция откладывается на неопределенное время.
Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию
Комментарии
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Катерина
Отвечу без лишних слов. Уж я-то, точно, не жду... в отличии от сторонников мятежей - лихановых.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же призывами и "агитками" можно одурачить любого, кто может голосовать или "воевать за революцию". Не нравился "застой" - получите "перестройку" и контрреволюционный переворот с прихватизацией. Но в бывшей РСФСР что-то поняли в 90-х, а в других республиках когда начнут понимать? Есть желание - идите и агитируйте "за своих" кандидатов, а разочаровываться - это самое простое.
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2 час.
М
Мария
О 90-х мы поняли не сразу. Но поняли. А когда поняли, было уже поздно. Спасибо хоть, что хотя бы частично, Путину удалось вернуть приватизированное государству. Газпром и пр. ....Упаси нас Бог от Майданов теперь. Спасибо кастрюлям, что показали нам итоги Майданов. Это прививка от них.
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49 мин.
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