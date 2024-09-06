Алиев перекрыл Штатам доступ в Закавказье и Среднюю Азию

Катерина Отвечу без лишних слов. Уж я-то, точно, не жду... в отличии от сторонников мятежей - лихановых.

Игорь Кузнецов Конечно же призывами и "агитками" можно одурачить любого, кто может голосовать или "воевать за революцию". Не нравился "застой" - получите "перестройку" и контрреволюционный переворот с прихватизацией. Но в бывшей РСФСР что-то поняли в 90-х, а в других республиках когда начнут понимать? Есть желание - идите и агитируйте "за своих" кандидатов, а разочаровываться - это самое простое.