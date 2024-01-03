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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Все маски сброшены? Не похоже…

Все маски сброшены? Не похоже…

Очень трудно порой понять отечественных официальных лиц. То ли они всерьёз говорят? То ли так шутят и прикалываются? Или же их всех, вообще, следует понимать – сугубо читая «между строк»? Матёрые запутчики и демагоги замшелые, короче говоря… Вот, не так давно на высокую трибуну поднялась Элла Александровна Памфилова, наша «Главная по Выборам», и задвинула прямо-таки феерическую – во всех смыслах – речугу.

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Комментарии
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СТ
Сергей Торопчин
Стать кандидатом это бизнес.  От страны денежку дадут на выборы. А там и засветится можно. А идти против Путина . В В ... ЭТО КАК ПРОТИВ ВЕТРА......
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АП
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Elena Dmitrieva
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