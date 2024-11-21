Россиянам посоветовали не хранить лекарства в ванной и на кухне

Хранение лекарств — это важный аспект, который может существенно повлиять на их эффективность и безопасность, сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.
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