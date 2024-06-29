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Царьград

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Более 18 тысяч кузбассовцев посетили больницы из-за укусов клещей с начала года

Более 18 тысяч кузбассовцев посетили больницы из-за укусов клещей с начала года

Роспотребнадзор Кузбасса обнародовал очередные статистические данные.Роспотребнадзор Кузбасса обнародовал очередные статистические данные, согласно которым более с начала года более 18 тысяч кузбассовцев посетили больницы из-за укусов клещей.

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