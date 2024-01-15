Под Смоленском могут умереть 60 котов

Зооволонтеры бьют тревогу из-за ситуации, сложившейся в Вяземском районе. При этом они подчеркивают: речь не идет о каких-либо сборах! В соцсетях появилась информация о том, что «в пустой деревне умер человек, собиравший кошек».
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