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Храм вместо памятника Ленина в Омске. Депутат Госдумы против

Храм вместо памятника Ленина в Омске. Депутат Госдумы против

Юрий Кот Митрополит Омский и Таврический Дионисий на встрече с журналистами высказал своё мнение о восстановлении Свято-Ильинского собора — сердца Омска, собора, который поставили там наши предки и который уничтожили большевики в 1936 году.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Лучшее место - мусорный полигон города! И высоко, и видно далеко будет!  А ильличь запросто может показывать, куда идти в камунизимь!
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1 час.
Олег Самойлов
Сейчас школ и прочих учебных заведений в России больше, чем во всем СССР было!
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1 час.
Олег Самойлов
Угу! Камуняги именно до сего и доскакались!
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1 час.

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